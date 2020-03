Temporali fino a venerdì: la Protezione Civile proroga l'allerta meteo

La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo, con livello di allerta gialla, valido dalle 14:00 di oggi 26 marzo fino alle 14:00 di domani, venerdì 27 marzo. In particolare si prevede - soprattutto sulle zone dalla 3 alla 8 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alta Irpinia e Sannio, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento, Tanagro e Basso Cilento) - cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, puntualmente intensi sul settore centro-meridionale con fenomeni in attenuazione nella seconda parte della giornata. I venti spireranno generalmente moderati dai quadranti orientali. Il mare si presenterà mosso o molto mosso. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense. Gelate notturne a quote generalmente superiori agli 800m.

Tempo leggermente migliore sulle zone 1 e 2 (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese). Qui è previsto cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, in attenuazione dal pomeriggio.

Fenomeno meteorologici che possono dar vita - secondo la Protezione Civile - a ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; possibili allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate.