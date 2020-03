Temporali e raffiche di vento: allerta meteo gialla fino a domani pomeriggio

Un bollettino della Protezione Civile regionale ha stabilito l'allerta meteo di colore giallo su tutta la provincia partenopea. L'allerta è valida dalle 18:00 di oggi, lunedì 2 marzo 2020, fino alle 14:00 di martedì 3 marzo 2020. In particolare sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente intensi, in graduale attenuazione nel corso della mattinata di domani.

I venti spireranno moderati occidentali con locali raffiche. Il mare si presenterà molto mosso o agitato. Le temperature diminuiranno nei valori massimi. La visibilità sarà ridotta sulle zone montuose e nelle precipitazioni più intense.

In considerazione di ciò, potrebbero innescarsi - riporta la Protezione Civile: ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale; allagamenti di locali interrati e di quelli a pian terreno; scorrimento superficiale delle acque nelle sedi stradali e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse; innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombature, restringimenti, ecc); possibili cadute massi in più punti del territorio; fenomeni franosi superficiali legati a condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, in bacini di dimensioni limitate.