Corsa Scudetto, Allegri: "Il Var va usato con criterio"

Conferenza stampa che precede Juventus-Bologna di Max Allegri: “Il Var aiuta molto se usato con criterio. In Italia siamo molto migliorati dopo un normale periodo di adattamento. Arriverà anche in Europa. Le squadre italiane in questi anni hanno dimostrato di poter arrivare in fondo alle competizioni europee. Sto bene alla Juventus. L’unica cosa che conta adesso è il settimo Scudetto, oltre alla finale di Coppa Italia.”

POLEMICHE INTER-JUVE E FORMAZIONE

Sul dialogo con Tagliavento e sulla corsa Scudetto: “Questa settimana è stata una commedia, come piace fare a molti in Italia. Contro il Bologna giocheranno sia Dybala che Higuain, ma il Bologna gioca bene ed è una squadra molto organizzata. Abbiamo fatto 88 punti finora, più dello scorso anno. Il campionato è aperto grazie al Napoli, che sta facendo cose straordinarie".