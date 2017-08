Una domenica meno affollata del solito per il Lungomare di Napoli. Difficile capire se perché i cittadini sono fuori per le ferie o per la psicosi da attentato dopo i fatti di Barcellona. Intanto, chi ha scelto via Caracciolo per la passeggiata domenicale non manifesta alcuna preoccupazione. Napoletani e turisti spiegano ai nostri microfoni perché si sentono tranquilli a camminare per le strade del capoluogo partenopeo.