Psicosi terremoto a Pozzuoli: era in realtà stato fatto brillare un ordigno bellico

In tanti avevano temuto si trattasse di un terremoto. Intorno alle 11 di stamane si è registrato un evento all'apparenza sismico a Pozzuoli, preceduto da un boato.

Come ha specificato il direttore dell'Osservatorio Vesuviano, si trattava in realtà d'altro. "Si rende noto - recita il comunicato diffuso - che l’evento registrato in area flegrea alle ore 10:12 UTC (11:12 locali) odierne, come da Ordinanza n.103/2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Pozzuoli, si riferisce al brillamento di un ordigno bellico nel Golfo di Pozzuoli".