Allarme meningite: "Serve una corretta campagna d'informazione"

Il deputato di Scelta Civica, Angelo D’Agostino, ha predisposto un’interrogazione al Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, al fine di conoscere quali iniziative intenda adottare per informare adeguatamente i cittadini italiani sui fattori di rischio che possono agevolare lo sviluppo della meningite e, in generale, sul rischio di acutizzazione di patologie debellate.

“Un caso conclamato di scabbia e uno sospetto di meningite – scrive il parlamentare - sono stati riscontrati recentemente presso l’ospedale San Giuseppe Moscati di Aversa, in provincia di Caserta. Un caso è stato segnalato anche a Busto Arsizio, in provincia di Varese, a Feltre, a Piazza Armerina, in Sicilia, a Monterubbiano, in provincia di Fermo, e decine quelli rilevati in Toscana. In questa regione, stando all’Agenzia regionale di Sanità, sarebbero centinaia i portatori sani. Addirittura il 3-4% della popolazione, secondo il direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. È evidente che il fenomeno non deve essere sottovalutato. I casi di meningite interessano ormai buona parte del Paese. Il Ministero della salute, pertanto, dovrebbe valutare la possibilità di promuovere un’adeguata campagna di informazione che, in sinergia con le regioni e con la scuola, serva a prevenire la diffusione della malattia e a suggerire i casi in cui si rende necessario procedere alla vaccinazione".

"Si rende necessaria una sensibilizzazione sulle malattie considerate debellate, che recentemente hanno registrato un’acutizzazione, anche in ragione di una scarsa copertura vaccinale", ha concluso D'Agostino.