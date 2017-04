Via Verdi, borsa abbandonata in strada: sul posto gli artificieri

Paura in pieno centro per una borsa sospetta abbandonata in strada in una traversa di via Verdi. Sul posto sono giunti gli artificieri.

Apprensione anche al consiglio comunale situato a pochi metri dal luogo del ritrovamento della borsa sospetta.

AGGIORNAMENTI: Gli artificieri intervenuti hanno constatato che all'interno della valigia non era presente materia esplosivo, ma solamente una serie di documenti, che sono ora al vaglio degli agenti intervenuti.