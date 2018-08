Rissa al centro commerciale, panico e fuggi fuggi. Chiudono i negozi

Lunghi minuti di panico all'interno del centro commerciale 'La Cartiera' di Pompei. Per una maxi-rissa avvenuta nel pomeriggio si è innescato il fuggi fuggi generale e i negozi sono rimasti chiusi a lungo. "Tutto nasce da due persone che hanno divelto i bidoni della differenziata (in foto) per provare a lanciarseli contro", rivela M.V., direttore di uno degli stores più importanti del centro commerciale. "E' scattato il panico generale, si parlava di attentati, di una possibile bomba, alla fine nulla di tutto questo, per fortuna".





Immediato l'arrivo delle volanti della polizia e dei Vigili del Fuoco, che hanno ripristinato la sicurezza dei luoghi dopo attente verifiche. A scatenare il panico, ripetiamo, una rissa che ha assunto poi proporzioni inaspettate.