Allarme bomba al Ponte di Casanova: c'è una valigia sospetta

Allarme bomba a via Ponte di Casanova. Una valigia sospetta è stata trovata sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e i carabinieri del nucleo artificieri.

I caschi bianchi e i militari dell'arma hanno transennato la strada da entrambi i lati e hanno messo in azione il braccio meccanico per far brillare la valigia.

AGGIORNAMENTI E FOTO (Massimo Romano)

VIDEO: IL MOMENTO IN CUI VIENE FATTA BRILLARE LA VALIGIA

