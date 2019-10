Pacco sospetto a piazza Garibaldi

Pacco sospetto in piazza Garibaldi, come segnalato a NapoliToday dall'Orsa. Per ragioni di sicurezza è stata sospesa la circolazione dei treni.

L'avviso di Eav: "Per problemi tecnici alla stazione di Piazza Garibaldi la circolazione sulle linee vesuviane è attualmente interessata da forti ritardi. Seguono aggiornamenti".

Aggiornamenti ore 11.15

Dai controlli si è accertato che non si trattava di alcuna bomba ed è tornato regolare l'accesso alla stazione centrale. Ecco l'annuncio di Eav: "Il servizio ferroviario é stato ripristinato su tutte le tratte delle Linee Vesuviane".