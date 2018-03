Allarme bomba in piazza Bovio, trolley sospetto all'esterno della stazione Università

Allarme bomba a piazza Bovio: i carabinieri hanno cinturato la zona intorno alle 16. A destare sospetti è un trolley di colore rosso apparso all'uscita della stazione Metro Linea 1 "Università".

Si attende in questi minuti l'arrivo degli artificieri. Intanto il traffico veicolare della zona, in un primo momento fortemente rallentato - soprattutto su Corso Umberto - sta a mano a mano ritornando nella normalità: i militari hanno riaperto la piazza al passaggio delle vetture.

Aggiornamento 16.40: La situazione pare essere meno preoccupante rispetto ai primi minuti in cui è stato dato l'allarme. Sembrerebbe che la borsa appartenga ad una donna, che le forze dell'ordine sono riuscite a contattare perché possa recuperarla. Per precauzione gli artificieri sono comunque in arrivo in piazza Bovio.