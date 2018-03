Colli Aminei, allarme bomba in metropolitana

Un nuovo allarme bomba, dopo quello di ieri sera in zona piazza Bovio, ha mandato nel panico i cittadini napoletani. Questa mattina la circolazione della metropolitana è stata interrotta per dieci lunghi minuti, per una borsa sospetta lasciata sulla panchina della metropolitana di Colli Aminei. Per dieci minuti, dopo la segnalazione di un macchinista, la circolazione è stata sospesa sull'intera tratta e sono giunti sul posto gli operatori per la verifica del pacco.



All'interno della borsa c'era una macchina telecomandata, lasciata da qualche passeggero distratto. La circolazione è ripresa senza ulteriori indugi.

