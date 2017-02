Falso allarme bomba a Castel Volturno: ipotesi scherzo di Carnevale

Falso allarme. Si era temuto per una bomba, stamane, a Castel Volturno. Una bombola di gas, apparentemente collegata ad un timer, ha reso necessario l'intervento degli artificieri. Si trovava sotto un ponte che collega via San Rocco alla Domiziana.

Non si trattava un vero ordigno. Come raccontato da Casertace, potrebbe essersi trattato di uno scherzo di Carnevale. Qualcosa del genere (un falso timer collegato ad una bombola del gas vuota), era stata lasciata incustodita non lontano già qualche anno fa, nel 2012.