Allarme bomba a Melito in una filiale della Banca Popolare di Novara in via Roma per un pacco sospetto. Sul posto sono giunti i Carabinieri e i Vigili del Fuoco.

La banca è stata subito evacuata. Sono in corso le verifiche degli artificieri.

La circolazione è stata sospesa in tutta la zona e l'area intorno alla banca è stata transennata.