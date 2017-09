Funicolare Centrale, scatta l'allarme antincendio: passeggeri bagnati e corse ferme

Nuovi disagi, ieri mattina, alla Funicolare Centrale di Napoli. L'episodio è avvenuto intorno alle 9 alla stazione di corso Vittorio Emanuele. Come capitato anche nei giorni scorsi, l'allarme antincendio si è messo a suonare. Diversamente dal solito, però, si sono aperte le bocchette: una doccia fredda per le numerose persone in attesa sulla banchina.

Dopo una fuga generale, gli utenti hanno reagito con veemenza, sfogandosi sui alcuni dipendenti della Funicolare. Infine, dopo – scattata la procedura d'emergenza – le corse sull'intera tratta sono rimaste bloccate per una mezz’ora.