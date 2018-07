Bagnoli in tilt, strade allagate per la pioggia di stamattina

Le immagini, postato sul gruppo Facebook "Bagnoli 80124" sono inquietanti. Un'estesa piazza del quartiere flegreo era stamattina totalmente sommersa dall'acqua.

È bastata la pioggia di oggi - caduta copiosa, ma non per troppo tempo - a rendere totalmente impraticabile piazza Bagnoli, raccordo tra l'omonimo quartiere e quella via Coroglio che poi porta a Posillipo passando per Città della Scienza.

Un problema (peraltro già ampiamente verificatosi in numerose occasioni) che si è esteso poi anche verso via Napoli, quindi in direzione Pozzuoli.