Bomba d'acqua, i titolari del Twins: "Locale completamente allagato. Colpa dell'Amministrazione"

"Oggi il Twins resterà chiuso per l'essere schiavi dell'incompetenza dell'ammnistrazione. Una città in ginocchio per colpa della pioggia, che ti mette in condizione di pensare di non investire nulla perchè si perde nelle cose semplici, figuriamoci per quelle complicate. Paghiamo tasse senza ricevere niente in cambio. Tre ragazzi che hanno creato qualcosa da sottozero oggi perdono una giornata di incasso che poteva servire per pagare una bolletta. Non si molla di un centimetro, braccioli permettendo", denunciano su Facebook i titolari del Twins cocktail wine coffee, locale di piazza Sannazaro completamento allagato a causa del maltempo che ha colpito la città.