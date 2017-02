Casoria, servizio ad “Alto impatto” dei carabinieri: quattro arresti e 15 denunce

I carabinieri della compagnia di Casoria, nel corso del servizio ad “Alto impatto” nella zona di loro competenza, hanno denunciato 15 persone, 13 delle quali responsabili di furto aggravato e continuato di energia elettrica nel Parco Verde di Caivano, e tratte in arresto 4 per reati di droga e criminalità comune. Un 23enne di Arzano, già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto da un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale di Campobasso: dovrà scontare 1 anno, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per una rapina aggravata commessa in concorso a Bojano. Un uomo di 27 anni, residente anch'egli ad Arzano, è stato raggiunto, invece, da un ordine di carcerazione domiciliare: dovrà espiare 1 anno, 3 mesi e 21 giorni di reclusione per un furto aggravato commesso a Cassino nel 2009. Un altro 39enne di Arzano, raggiunto da un ordine di carcerazione domiciliare emesso dalla procura di Napoli Nord per spaccio di stupefacenti commesso a febbraio 2016 ad Avella e Casoria, dovrà scontare 3 anni e 11 giorni di reclusione. Un 32enne di Caivano, già ai domiciliari per rapina e lesioni personali, è stato raggiunto, invece, da un provvedimento di cumulo delle pene emesso dalla procura di Nola: la pena residua è di 3 anni, 10 mesi e 16 giorni di reclusione.

I 15 denunciati, tutti residenti nel Parco Verde di Caivano, sono in stato di libertà: alimentavano le loro abitazioni grazie ad allacciamenti diretti alla rete Enel, sistema che consentiva di escludere la registrazione dei consumi. Tra di loro 10 donne, una delle quali aveva realizzato anche un allacciamento abusivo alla rete di distribuzione del gas. Un'altra donna è stata sorpresa, invece, al confine con il capoluogo campano, nell'area occidentale di Napoli, mentre vendeva per starda sigarette di contrabbando.