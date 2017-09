Incidente a Ischia, aliscafo urta la banchina: spento un incendio in sala macchine

Un aliscafo dell'Alilauro, partito ieri da Napoli alle 17,20 di ieri, al momento dell'arrivo ad Ischia, ha urtato contro la banchina di attracco del porto. L'incidente non ha causato feriti. Tutti i passeggeri sono stati fatti scendere e l'aliscafo ha poi dovuto interrompere la sua corsa, non potendo proseguire per la sua destinazione finale, Forio.

In seguito all'impatto con la banchina si è verificato un principio di incendio in sala macchine, spento rapidamente, come evidenzia il Comandante della Guardia Costiera di Ischia, tenete di vascello Alessio De Angelis al termine dei controlli effettuati a bordo del mezzo veloce.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.