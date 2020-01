Pasta fresca, salumi e formaggi in pessime condizioni: il sequestro

Oltre duecento chili di pasta fresca, prodotti caseari e salumi trasportati a bordo di un furgone e conservati in maniera non corretta e – per alcuni di questi – si sospetta di dubbia provenienza. È la scoperta effettuata dalla Polizia Stradale lungo l'autostrada A16 Napoli – Canosa nei pressi del casello di Avellino Ovest: un ritrovamento che ha portato ovviamente al sequestro di tutti i prodotti alimentari che sono stati successivamente distrutti perché considerati dannosi per la salute delle persone.

Il conducente del furgone e il proprietario, entrambi provenienti dal nolano, sono stati denunciati. L'operazione conferma l'attenzione sempre crescente nei confronti della sicurezza alimentare.