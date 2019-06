Blitz dei Nas: vari sequestri di alimenti nel nolano

I carabinieri dei Nas sono intervenuti in tre diverse città del Nolano per sequestrare generi alimentari di diversi tipi. Il primo intervento è stato effettuato a San Vitaliano all'interno di un bar-pasticceria dove sono stati sequestrati 130 chili di dolci e rustici perché violavano le norme in materia di tracciabilità dei prodotti. È stato anche chiuso il deposito del locale.

A Nola, invece, è stata eseguita un'ispezione all'interno di una pescheria dove sono stati sequestrati 20 chili di pesce tra cui baccalà, salmone, alici e molluschi vari. Gli ambienti dove erano tenuti non erano in condizioni igieniche idonee. A Casamarciano invece sono stati sequestrati 60 chili di prodotti caseari sempre per irregolarità in tema di tracciabilità degli alimenti.