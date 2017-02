Alimenti avariati in un market: carne e pesce sequestrati

Gli Agenti della U.O. Tutela Ambientale, unitamente al personale della ASL, hanno eseguito ispezioni degli esercizi pubblici di vendita di alimenti al Corso Novara. Nei controlli è stato individuato un market “orientale “ che vendeva alimenti avariati e privi di etichette di provenienza e traduzione nella lingua Italiana.

Sono stati sequestrati carni, prodotti ittici e vegetali. Entro 48 ore il titolare, verbalizzato per imbrattamento del suolo pubblico per aver depositato rifiuti misti al suolo, dovrà produrre idonea certificazione dei prodotti in conserva pena la confisca e la distruzione di tutti i prodotti.