Guerra della Mozzarella, il consigliere Alfieri non molla: "Quella di Gioia del Colle non è mozzarella" (VIDEO)

Se il professor Peretti, tra i massimi esperti del marchio DOP al Sud, aveva minimizzato la questione, il consigliere regionale Franco Alfieri, diretto consulente del Governatore De Luca sui temi di agricoltura, caccia e pesca, torna a parlare di guerra burocratica "tra Campania e Puglia". La 'Mozzarella di Gioia del Colle' "in realtà non è una mozzarella", spiega Alfieri, "perché non ha latte di bufala ma latte vaccino. Questa denominazione sminuisce il prodotto tipicamente campano: in Puglia trovino un altro nome, la fantasia non manca".