Alex, condizioni stabili: "Decorso fino a fine gennaio"

Le condizioni di Alex Maria Montresor, il bambino di origine partenopea affetto da una patologia rara per cui era partita una gara di solidarietà in tutto il Paese, sono stabili. Il bimbo, trasferito dall'Ospedale Great Ormond Street di Londra (città in cui vive) all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma a fine novembre, è stato operato nella giornata di venerdì, quando è stato sottoposto al trapianto di staminali emopoietiche.

Alex è affetto da Linfoistiocitosi Emofagocitica, male che senza l'operazione gli sarebbe fatale. Effettuati gli esami necessari per identificare chi tra i due genitori fosse il donatore migliore, è stato scelto il padre. Anche tra i partecipanti alla gara di solidarietà per il piccolo si era trovato un donatore compatibile, ma questi alla fine aveva rinunciato.

Le cellule del padre del piccolo intanto, raccolte dal sangue periferico, sono state infuse nel bambino nella giornata di venerdì. C'è da attendere adesso il decorso dell'intervento per avere certezza dei risultati. Soprattutto, la speranza è che non insorgano complicanze, su tutte il rigetto delle cellule trapiantate. Il percorso trapiantologico - spiegano dal Bambino Gesù - potrà dirsi realizzato presumibilmente dalla fine del mese di gennaio.