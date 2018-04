Non ce l'ha fatta Alessio, il ciclista 36enne. Morto dopo sei giorni di agonia

Dopo una settimana di agonia è morto Alessio Carola, 36enne di Melito, investito la scorsa settimana mentre era in bicicletta a Villaricca. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale di Giugliano dopo aver impattato, alla guida della bici, un camion in sosta al semaforo. Già dal primo momento le condizioni di Carola erano sembrate molto gravi. Il 36enne lascia moglie e figlie. Su facebook in questi minuti si rincorrono i messaggi di dolore di amici e parenti: "Dimmi che è uno scherzo, fratello..", scrive un amico sui social.