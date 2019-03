"Alessia è scomparsa: condividete il nostro appello e aiutateci a ritrovarla"

È uscita presto, come tutte le mattine, per andare a scuola. I compagni e i professori dell'Istituto Esposito Ferraioli non l'hanno però vista. Da allora, da ieri, di Alessia Ciccone nessuno ha più notizie.

Ha 14 anni, e i suoi familiari sono in apprensione. Hanno rivolto un appello a chiunque abbia sue notizie, vogliono che venga condiviso, vogliono essere contattati quanto prima. "Aveva un giubbino e scarpe scure, jeans e borsa a mano nera con scritta color oro centrale", scrive la zia. "Chi l'ha vista mi contatti con urgenza al 3356874102 oppure al 3927744961 ".

La ragazza aveva con sé il cellulare. È rimasto acceso fino a ieri sera. Da allora, di lei, non ci sono tracce.