Scomparsa Alessia Ciccone, continuano le ricerche della 16enne

Non si è ancora fatta viva con i familiari Alessia Ciccone, la 16enne di Poggioreale scomparsa da ieri mattina. Contattata stamane da NapoliToday, la zia della ragazza ha confermato che non ci sono per il momento novità.

L'ultimo contatto con la studentessa dell'Istituto alberghiero Antonio Esposito Ferraioli c'è stato mercoledì sera. Ha risposto al cellulare, dopo l'ennesima telefonata, e detto a suo padre che non aveva alcuna intenzione di tornare a casa. Da allora il suo telefono risulta spento.

La mattina era stata accompagnata a scuola dal genitore, come sempre. Non è mai entrata in classe: alcuni testimoni raccontano di averla vista parlare al cellulare, non è chiaro con chi, nel bar di fronte all'istituto che frequenta, altri di averle dato informazioni per arrivare via treno a Nola.

L'appello dei familiari

"Aiutateci a trovare Alessia Ciccone – questo l'appello dei familiari diffuso sui social e a mezzo stampa da ieri mattina – è scomparsa da stamattina (mercoledì, ndR), aveva un giubbino e scarpe scure , jeans e borsa a mano nera con scritta color oro centrale. Chi l'ha vista ci contatti con urgenza al 3356874102 oppure al 3927744961". Alessia è alta 1 metro e 50 e porta gli occhiali.