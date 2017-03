Morte Alessandro Cerciello: l'ultima foto con le proprie allieve

La morte del visagista Alessandro Cerciello ha scosso tutti. Sono quasi 500 i messaggi in poche ore pubblicati sulla pagina Facebook del 38enne, morto per un improvviso malore. Alessandro si è sentito poco bene mentre si trovava nella sua accademia di moda a Casalnuovo e ha deciso di rientrare a casa, venendo colto da un infarto. A nulla sono serviti i soccorsi, per Cerciello non c'è stato nulla da fare.

"Tempo di esami.... gruppo accademico 2016/2017 buongiorno a tutti dal Vs. Aley 💖 💖 💖 ed un in bocca al lupo a tutte loro. Coadiuvato dalle mie collaboratrici che mi seguono sempre", è stato l'ultimo messaggio pubblicato su Facebook poche ore fa da un sorridente Alessandro, attorniato dalle giovani ragazze che avevano seguito il suo corso.

Cerciello era molto noto a Napoli e aveva all'attivo collaborazioni con Chanel e Dior.

I funerali di Alessandro Cerciello si terranno domani alle 15.30 nella chiesa di Casalnuovo in via padre Carmine Fico 88.