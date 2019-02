Lutto per il cast di Un Posto al Sole: muore Alessandra Paoletti, amministratrice

"Ci sono persone che hanno la capacità di entrare nella nostra vita in punta di piedi e con poche incisive parole, con l'eleganza d'animo, con la condivisione tangibile della propria essenza anche solo in uno sguardo, ci insegnano cosa sia la dignità. Ciao Ale da tutta la tua famiglia di Un posto al sole". Così il profilo ufficiale della nota soap-opera in onda su RaiTre ha comunicato ai numerosi followers la morte di Alessandra Paoletti, responsabile dell'amministrazione.





Tantissimi i commenti di molti lettori interessati. "Deve essere un terribile shock: lavorava dietro le quinte, ma sappiamo che in Un Posto al Sole siete un'unica famiglia", scrive un fan della soap opera.