Muore trascinata dall'auto dell'ex, la madre di Alessandra tenta il suicidio

Ha tentato il suicidio Olimpia, la madre di Alessandra Madonna. Il dolore di aver perso sua figlia, trascinata dall'automobile dell'ex, è stato troppo grande. La donna, appena appresa la notizia dell'incidente, aveva fatto perdere le proprie tracce, per poi essere trovata da due passanti. Aveva tentato di togliersi la vita con il gas di scarico della sua vettura. Olimpia è stata ricoverata al San Giuliano di Giugliano ed è sotto osservazione.

Alessandra Madonna, 24 anni di Melito, è morta dopo essere stata ricoverata all’ospedale San Giuliano in condizioni disperate. In ospedale era stata accompagnata dall'ex dopo essersi aggrappata alla sua automobile al termine di un litigio. L'ipotesi formulata dagli inquirenti nei confronti del 24enne ex della giovane ballerina dovrebbe mutare in omicidio colposo.

MESSAGGI

Tanti i messaggi di cordoglio per Alessandra sulla sua pagina Facebook. La ragazza era recentemente tornata da un viaggio a Cuba con le amiche.