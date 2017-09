Melito sotto choc per la morte di Alessandra: è lutto cittadino

"Abbiamo pregato, sperato fino all’ultimo, che un miracolo potesse salvarle la vita, ma purtroppo il destino ha voluto che una nostra giovane concittadina venisse a mancare in modo tragico". Così Antonio Amente, sindaco di Melito, sulla sua pagina Facebook, a proposito della morte di Alessandra Madonna, la 24enne spentasi al San Giuliano di Giugliano dov'era stata trasportata dopo una lite con l'ex ragazzo. Nell'occasione, la giovane era rimasta aggrappata alla portiera dell'auto e trascinata per diversi metri.

"Siamo stati in stretto contatto con i medici dell’ospedale San Giuliano – ha proseguito il sindaco – che hanno fatto di tutto per salvarle la vita. Per tutta la mattinata, nonostante la 24enne fosse giunta in ospedale in condizioni disperate, abbiamo desiderato che dall’altra parte del telefono ci arrivassero notizie positive ed invece poco fa ci è stato, purtroppo, comunicato il decesso”.

"Sarà la Magistratura a fare luce su quegli ultimi disperati momenti e non è mia intenzione commentare i fatti. Ciò che voglio io e la comunità che rappresento è pregare per la sua anima e stare vicino alla famiglia ed agli amici di Alessandra". "In attesa di conoscere giorno ed ora dell'esequie, con profondo dolore e commozione mio e dell’intera amministrazione, comunico – conclude Amente – che in quella data si osserverà il lutto cittadino. Ciao Ale, che Dio ti abbia in gloria".