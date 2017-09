L'assurda tragedia di Alessandra: "Di amore non si muore"

Assurdo. È quello che tutti gli amici di Alessandra Madonna si dicono e stanno scrivendo sulla sua pagina social. La ballerina 24enne di Melito è morta oggi, dopo il ricovero al San Giuliano di Giugliano. Era stata trascinata, aggrappata all'auto, per alcuni metri dal suo ex ragazzo. Trasporto in ospedale inutile, ferite troppo gravi.

Chi conosceva Alessandra non accetta quanto accaduto. "Di amore non si muore", le scrive qualcuno. Figlia di un noto pasticciere, aveva compiuto 24 anni pochissimi giorni fa. Era tornata da Cuba, dove aveva trascorso una vacanza tra le spiagge più belle dell'isola dopo essere stata a Mykonos. Sembrava felice dalla vita che condivideva con i suoi amici. Viene descritta così: "Bella, Solare, incantevole, avevi tutto con te".