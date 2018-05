Trascinata dall'auto e uccisa: la Procura chiude le indagini sulla morte di Alessandra Madonna

La 24enne ballerina di Melito morì lo scorso 8 settembre per i traumi riportati dopo essere stata trascinata legata all'automobile dell'ex fidanzato. Per la Procura i capi d'accusa sono di omicidio volontario e guida in stato d'ebbrezza