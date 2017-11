Morte di Alessandra Madonna, il padre: "Non credo all'ex fidanzato di mia figlia"

I dubbi sulla tragica morte di Alessandra Madonna, due mesi dopo, sussistono. Il padre di Alessandra, Vincenzo, nel pomeriggio si è collegato con la trasmissione Rai "La vita in diretta" e ha parlato, esternando alcune opinioni sull'ex fidanzato della figlia, Giuseppe Varriale, ora agli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio volontario: "Giuseppe ha cambiato versione dei fatti almeno due volte e per questo non gli credo", ha detto Vincenzo Madonna. "Io ricordo fin troppo bene come arrivò mia figlia in ospedale anche se i risultati ufficiali dell'autopsia arriveranno tra qualche giorno. Lui dice di averla trascinata con la macchina, senza saperlo. Io invece ricordo che Ale non aveva graffi, ma 8 costole fratturate e il cranio spappolato".