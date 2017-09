Alessandra, domani i funerali a Melito: "Le scuole non chiuderanno"

Si svolgeranno domani mattina a Melito, alle 11, i funerali di Alessandra Madonna - rimasta uccisa dopo una lite con il suo ex fidanzato - alla chiesa Santa Maria delle Grazie. Proclamato il lutto cittadino.

Parte di via Roma sarà chiusa al traffico veicolare. Un'ora prima della cerimonia, il feretro sarà portato in chiesa. Sospese le attività lavorative in tutti gli uffici pubblici, a partire dalle ore 11 fino alla conclusione della cerimonia funebre. L’ordinanza firmata dal sindaco Antonio Amente lascia invece libero arbitrio ai titolaridi attività commerciali.

Resteranno aperte le scuole, visto che il primo cittadino insieme all’amministrazione ha ritenuto di non doverle chiudere.