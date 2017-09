"Alessandra Madonna è stata uccisa, non aveva graffi alle gambe"

Proseguono le indagini sulla morte di Alessandra Madonna, la ballerina di 24 anni morta, si era ipotizzato finora, dopo essere stata trascinata per caso dall'automobile dell'ex fidanzato, Giuseppe Varriale, in un parco di Mugnano, nella notte dell'8 settembre.

Il giovane, che ha sempre dichiarato di non essersi accorto che stava trascinando la 24enne, è agli arresti domiciliari.

Sulla vicenda emerge la testimonianza del padre di Alessandra, Vincenzo Madonna, che ha rilasciato un'intervista a Gaia Bozza di Fanpage. "Un incidente? Ma non può essere. Guardi qui, c'è l'impatto, la macchia più grande è qua. Lui dice che sono stati due metri, ma come può essere? C'è sangue anche più avanti. Qui sono almeno 6 metri, se lei si aggrappa a una macchina che per giunta va lentamente, scivolando non si può rompere cervello, cervelletto e costato, è impossibile. E poi alle gambe non aveva nemmeno un graffio, io le ho viste le gambe di mia figlia, ed era in pantaloncini: possibile che una persona trascinata non abbia graffi alle gambe? Secondo me le ha dato una botta e poi l'ha caricata in auto".