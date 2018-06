Aggressione al farmacista nel Vasto: la visita della Clemente

«Ho incontrato un uomo pieno di dignità, senza rancore, con tanta voglia di bellezza e serenità per il

quartiere nel quale lavora». Sono state queste le prime parole dell'assessore Alessandra Clemente dopo l'incontro con il farmacista vittima di un'aggressione nel Vasto. L'assessore si è recata presso la farmacia di via Firenze per portare personalmente la solidarietà dell'amministrazione comunale alla vittima della violenza.

Un modo per stare vicino agli esercenti in un quartiere che negli ultimi tempi ha visto crescere la pressione del degrado e della violenza. L'amministrazione ha poi ricordato le iniziative a tutela della sicurezza del rione che prova a mettere in atto insieme alla quarta municipalità promettendo il prosieguo dell'impegno della polizia locale che fa presidio durante tutta la giornata a tutela dei commercianti del posto.