Aleida Guevara: la figlia del Che a Napoli per il murales di Jorit

Tante donne e bambini, una torta decorata con falce e martello e la canzone del Che attendono Aleida Guevara nella sede del “Comitato di lotta Ex Taverna del Ferro”, per la visita al murale realizzato da Jorit che ritrae suo padre, l’eroe rivoluzionario Ernesto “Che” Guevara.

Attivista per i diritti umani e per la cancellazione del debito dei cosiddetti paesi in via di sviluppo, membro del Partito Comunista cubano, medico, Aleida è a Napoli per una due giorni organizzata dall’Associazione Gioco-Immagine e Parole e promossa dai giovani del centro culturale Art33-Cultural Hub.

Sorridente, accogliente, Aleida Guevara è soprattutto interessata alle storie e alle vite delle persone che incontra e si ferma volentieri a discutere di diritto alla casa, di dignità e lavoro, di volontà di riscatto, di futuro. Subito dopo tappa alla Certosa di San Martino e rapido giro per il centro cittadino per poi tornare nell'area Est ed incontrare la giornalista anticamorra Rosaria Capacchione in un dibattito pubblico sul tema “donne socialmente utili” .