Alcool a minorenni, i controlli della Municipale: chiamati i genitori

Agenti della Unità Operativa Tutela Emergenze Sociali e Minori nel corso dei controlli notturni della movida hanno sorpreso in piazzetta Monteoliveto un quindicenne mentre beveva alcolici acquistati in un locale in prossimità di piazza del Gesù. Il gestore è stato multato e denunciato alla Procura della Repubblica.

In un locale di Via dei Carrozzieri una ragazzina di appena 14 anni è stata trova mentre consumava al tavolo un cocktail di superalcolici. Il titolare del locale è stato sanzionato e denunciato all’Autorità Giudiziaria. I giovani sono stati affidati ai genitori giunti sul posto e sono stati diffidati a vigilare della condotta dei figli.