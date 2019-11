Migliaia di bottiglie di alcolici e champagne contraffatto: la scoperta

Ieri gli agenti del Commissariato Poggioreale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno fermato in via Botteghelle un uomo a bordo di un’auto nella quale hanno rinvenuto 15 cartoni di champagne di un noto marchio sulla cui provenienza l’uomo non è stato in grado di riferire. I poliziotti hanno esteso il controllo anche all’abitazione dell’uomo dove hanno trovato 1049 bottiglie tra alcol puro, grappa e liquori vari, 984 bottiglie di champagne di aziende prestigiose, 1000 etichette con il contrassegno dello Stato e numero seriale, oltre 8000 etichette adesive di noti marchi, tappi in alluminio e cartoni per il confezionamento, tutto materiale contraffatto. L’uomo, un 38enne napoletano noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per contraffazione, alterazione e uso di marchi o segni distintivi e introduzione nello stato di prodotti con segni falsi.