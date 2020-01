Movida, alcol a minori e ragazzini armati: sabato tra multe e controlli

Imponenti sono stati la scorsa notte i controlli, a Napoli e provincia, per quanto riguarda la movida.

In città i carabinieri del comando provinciale hanno portato a termine una vasta ispezione a caccia di commercianti che somministrino o vendano bevande alcoliche a minorenni.

Diversi esercenti sono stati per questa ragione multati: si tratta dei titolari di due locali su vico Lungo Teatro Nuovo, del titolare di un locale in zona Montecalvario, di quello di un’enoteca in piazza Monteoliveto.

Anche al Vomero è stata riscontrata la stessa irregolarità in sette locali. In particolare in due pub e in una rosticceria i militari hanno colto i commercianti in flagrante a somministrare birre a ragazzi di 16 e 17 anni. Sedici i locali multati.

Nel corso delle operazioni è stato denunciato per disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone il proprietario di un bar in vicoletto Belledonne, locale in cui stavano diffondendo musica da discoteca ad alto volume oltre gli orari consentiti. Multato inoltre su via Riviera di Chiaia un parcheggiatore abusivo.

I controlli del sabato sera in provincia

In provincia, controlli serrati soprattutto tra Portici e Torre Annunziata. Proprio nella prima cittadina, un 19enne di Massa di Somma è stato identificato e denunciato: viaggiava in auto portando nel bagagliaio una mazza da baseball. Inoltre, un 45enne pregiudicato è stato denunciato perché sorpreso a guidare senza patente, e sono stati sequestrati tre mezzi.

A Torre Annunziata i controlli dei carabinieri hanno portato alla denuncia di due giovani e all'arresto di un 50enne.

Nel dettaglio, un 20enne e un 19enne già noti alle forze dell’ordine sono stati denunciati per detenzione di droga a fini di spaccio. Perquisiti, dopo che erano stati osservati in atteggiamento ritenuto sospetto, sono stati trovati in possesso di 10 grammi di marijuana pronti ad essere venduti. Colto in flagrante anche un evaso che sarebbe dovuto essere ai domiciliari.