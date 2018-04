Napoletani scomparsi, in Messico un altro italiano ucciso

Continua a destare preoccupazioni il caso dei tre napoletani (Raffaele, Antonio e Vincenzo), scomparsi in Messico da oltre due mesi. Le ultime notizie parlano di ricerche estese ad altri stati e della possibilità, secondo alcune fonti, di trovarli ancora vivi. Resta purtroppo la realtà di uno stato in cui sparizioni forzate e omicidi sono all'ordine del giorno, e di frequente riguardano stranieri, italiani, in trasferta di lavoro. Ieri il caso del ritrovamento del cadavere di Alberto Villani, 37enne di Pavia, trovato morto nel comune di Tlaltizapan. Era scomparso dieci giorni fa. Villani è stato ucciso con due colpi alla testa, il corpo è stato ritrovato in un busta di plastica con un cartello: "Mi è successo perché sono un ladro".



Villani, di professione broker, secondo la procura messicana svolgeva attività illegali.