Galleria Umberto, vandalizzato nuovamente l'albero

Nuovo atto di vandalismo nella notte ai danni del tradizionale albero di Natale posizionato all'interno della Galleria Umberto.

A dare notizia dell'accaduto è stata la pagina Facebook del Gran Caffè Gambrinus: "L’albero che abbiamo posizionato nella Galleria Umberto I di Napoli è stato buttato nuovamente per terra. Fortunatamente chi ha commesso questo gesto, non è riuscito a rubarlo e oggi stesso lo alzeremo di nuovo! Questo è uno schiaffo per tutti quanti".

La scorsa settimana l'albero era stato rubato e poi ritrovato poche ore dopo dai Carabinieri ai Quartieri Spagnoli.