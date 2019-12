Galleria Umberto, torna l'albero dei desideri: allerta per i possibili raid

L'albero dei desideri, molto amato da napoletani e turisti, è tornato in Galleria Umberto. L'auspicio è che quest'anno, almeno, non venga fatto oggetto di razzia, come purtroppo invece capita abitualmente ormai da anni.

Sui rami sono già presenti alcuni bigliettini con i sogni e gli auspici per il 2020. "Caro Babbo Natale vorremmo tanta pace e serenità e donaci tanta fortuna per il 2019", "Babbo Natale fammi conoscere Martufello", "Caro Babbo Natale facci andare in B, ma facci vincere la Champions. Alla faccia di chi non è d'accordo", sono solo alcuni dei messaggi affidati all'albero dai passanti.

"Secondo me durerà uno, due giorni e poi lo ruberanno", spiega a NapoliToday, amaramente, Adolfo, appassionato di tutto ciò che riguarda la napoletanità.