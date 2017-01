Baby gang in azione: rubato l'albero della Galleria Umberto

1 / 4

E' stato rubato nella notte l’albero della Galleria Umberto. "Le baby gang hanno concluso il lavoro. Hanno vinto una battaglia ora intervenga il Prefetto per non fargli vincere la guerra. L’albero di Natale era usato da napoletani e turisti per scrivere e appendere i loro desideri per il nuovo anno”. A denunciarlo il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, che, insieme ai consiglieri comunali Stefano Buono e Marco Gaudini e ai consiglieri di Municipalità Benedetta Sciannimanica, Gianni Caselli, Salvatore Iodice e Rosanna Laudanno, aveva deciso di rialzare l’albero che era stato lasciato a terra “quasi per invitare le baby gang a portarlo via”.

“Oggi, nel giorno della Befana, volevamo rialzarlo per dare un segnale concreto alle baby gang che non vinceranno questa battaglia che stiamo portando avanti da tempo insieme a commercianti e residenti che si sono anche riuniti in un comitato spontaneo rappresentato, tra gli altri, dal professor Pierantoni” ha aggiunto Borrelli rammaricato perché “le baby gang sono arrivate prima, stanotte, e hanno portato via l’albero per continuare quella gara tra quartieri a chi ruba più alberi di Natale da bruciare nei falò di Sant’Antonio abate del prossimo 17 gennaio”. “Le baby gang hanno vinto questa battaglia, ma non la guerra per restituire dignità alla Galleria e sicurezza a chi ci vive e lavora, ma è necessario l’impegno di tutti, comprese le forze dell’ordine che devono garantire una sorveglianza continua e costante” ha concluso Borrelli rinnovando “l’appello al Prefetto a convocare una riunione tra tutte le parti in causa per decidere, finalmente, la strada da seguire”.

