Galleria Umberto, vandalizzato l'Albero dei Desideri: “Hanno provato a rubarlo”

Per una volta era riuscito a superare le feste più o meno indenne. Per la prima volta non era stato rubato. Questa mattina però ancora una brutta sorpresa ha visto protagonista l'albero dei desideri della Galleria Umberto I a Napoli. È stato trovato a terra, abbattuto sul pavimento della galleria, questa mattina dai passanti.

Secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stato tentato il furto e poi sarebbe stato abbandonato lì per terra. Quest'anno nessuno aveva provato a fare quello che invece era riuscito più volte negli anni passati a delle baby gang dei vicini Quartieri Spagnoli. Nei giorni scorsi era addirittura circolata la notizia che l'albero fosse stato abbattuto. A dare l'annuncio della situazione dell'albero è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli con un post su Facebook.

Il post di Borrelli

“Stanotte hanno tentato di rubare l'albero dei desideri in Galleria Umberto I. Non ci sono riusciti ma l'hanno buttato a terra. Proprio ieri segnalavamo che è durato senza problemi per tutte le feste e subito si è mobilitata la mala Napoli”.