Enzo Cannavale, dopo i raid dei teppisti piantato nuovo albero in suo onore

È stato sostituito per la terza volta, di nuovo per l'accanimento di alcuni vandali. L’albero dedicato alla memoria di Enzo Cannavale, in piazza Carolina, è tornato. L'albero in questione è una melia, offerta dal Vivaio Bonifico in memoria del compianto attore.

La piantumazione di lunedì scorso è la terza. La piazza è teatro di teppisti, e a nulla è valso fin qui il rispeto per Enzo Cannavale e l'abnegazione di numerosi cittadini e attivisti. Numerosi i contributi arrivati dal Comitato Monte Echia, dal Comitato Vivibilità Monte Echia e dall’associazione Plebiscito & Dintorni.

Nella giornata di ieri erano presenti in piazza Carolina la vedova di Enzo Cannavale, la signora Barbara; il consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità Gianni Caselli; numerosi cittadini e curiosi. C'era anche il nuovo parroco della chiesa di Egiziaca a Pizzofalcone che ha benedetto l’albero.

"Con i fondi rimanenti - ha aggiunto Dana Pezza dell'esecutivo regionale dei Verdi - faremo installare delle telecamere per prevenire gli atti di teppismo”.