Non c'è pace per l'Albero dei desideri della Galleria Umberto che è stato nuovamente vandalizzato da ignoti nella notte. Il pino è stato scaraventato a terra probabilmente da baby gang che imperversano in tarda serata nella Galleria.

L'auspicio è che le telecamere di videosorveglianza abbiano immortalato la scena, al fine di risalire all'identità dei malviventi.