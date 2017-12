Albero dei desideri di nuovo in Galleria dopo il furto: "Niente cancella la tradizione"

L'abete è tornato al suo posto, in Galleria Umberto I. L'albero dei desideri anche quest'anno era rimasto vittima delle baby gang, che l'hanno strappato e portato via per poi abbandonarlo in un vicolo dei Quartieri spagnoli. Una viceda – dall'inaugurazione al furto fino al ritrovamento – durata 24 ore.

Decine di persone lo hanno issato e messo di nuovo al suo posto. La notizia del furto ha attirato molti curiosi che hanno assistito e dato una mano nelle operazioni di innesto.

''Questi atti di vandalismo - ha commentato Antonio Sergio, uno dei titolari del Caffè Gambrinus che ha donato l'albero – se pur commessi da bambini vanno condannati e, se possibile, arginati. Nessun atto può cancellare questa bella tradizione''.