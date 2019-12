Colli Aminei, crolla un albero di grosse dimensioni: "Tragedia sfiorata"

In via Nicolardi, ai Colli Aminei, un albero di grosse dimensioni è crollato al suolo nel corso delle piogge che stanno interessando Napoli in queste ore e che, secondo l'allerta appena prorogata dalla Protezione Civile, imperverseranno fino a domenica sera. Il crollo è avvenuto nel primo pomeriggio e sul posto è intervenuto il consigliere della III Municipalità (Stella San Carlo all'Arena) Gennaro Acampora, che parla di "tragedia sfiorata". Protezione Civile e Polizia Municipale sono state allertate.

Un altro crollo di un albero sarebbe avvenuto nel rione Lieti (Capodimonte), all'interno di un condominio.